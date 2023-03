In Unterzahl: Fürth gibt Führung bei St. Pauli aus der Hand

St. Pauli dreht Partie in Durchgang zwei

Im zweiten Durchgang drehte der FC St. Pauli die Partie in der 54. Minute. Oladapo Afolayan traf zum 2:1, nachdem Kleeblatt-Verteidiger Haddadi per Kopf unfreiwillig vorgelegt hatte. Der Treffer entschied dir Partie, denn in der Folge konnten beide Teams nicht mehr wirklich offensiv aktiv werden. Die besseren Gelegenheiten hatten noch die Gastgeber. Und so blieb es am Ende beim 1:2 aus Fürther Sicht, durch das die Mittelfranken in der Tabelle auf Platz 13 abrutschen hinter dem Lokalrivalen 1. FC Nürnberg.