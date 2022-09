In Regensburg startet Qualifikationsturnier für Baseball-WM

Am Freitag startet in Regensburg das Qualifikationsturnier für die World Baseball Classics. Neben Gastgeber Deutschland treten mit Großbritannien, Frankreich, Spanien und Tschechien vier weitere europäische Spitzenteams sowie die Mannschaft aus Südafrika an. Die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich für die World Baseball Classics im kommenden Jahr.

Eines der größten Baseball-Events in Europa

Das deutsche Team hofft, seinen Heimvorteil in der Armin-Wolf-Arena ausspielen zu können. Schließlich sind mit den Pitchern Sven Schüller ein aktiver sowie mit Niklas Rimmel ein ehemaliger Regensburger Legionär vertreten. Rimmel hat einen Profivertrag in der Major League Baseball (MLB) und spielt derzeit bei den Minnesota Twins. Die Nationalmannschaft startet am Samstag (17. September, 19 Uhr) ins Turnier.

Auch wenn sich Steve Janssen, Headcoach der deutschen Baseball-Nationalmannschaft, im Vorfeld des Turniers nicht auf eine Vorhersage festlegen lassen will: Die Chancen für sein Team seien gut. Seine Spieler haben sich bereits vor zehn Tagen in Regensburg getroffen, um mit der Vorbereitung auf das Turnier zu beginnen. Sechs Testspiele gegen Tschechien in Prag und Südafrika in Heidenheim endeten für Deutschland mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Trotzdem sei die Vorbereitung erfolgreich gewesen, so der Verband.

Arena fürs Turnier umgebaut

Um die besten Voraussetzungen für Mannschaft und Turnier zu bieten, wurde die Armin-Wolf-Arena – Heimstätte der Regensburger Legionäre – ausgebaut. Unter anderem wurde ein neues Landesleistungszentrum gebaut. Die Vorbereitung für eines der größten Baseball-Events in Europa ist nahezu abgeschlossen. "Das Team macht hier wirklich sehr gute Arbeit. Die Organisation steht. Wir können uns auf großartige Tage freuen – mit großartigem Sport und allem, was sonst zum Baseball gehört", so Legionäre-Geschäftsführer Armin Zimmermann in einer Pressemitteilung.

Internationale Legionäre-Spieler beteiligt

Neben den beiden deutschen Spielern wird die Bundesliga-Mannschaft aus Regensburg auch in anderen Nationen vertreten sein. Legionäre-Pitcher Jan Tomek spielt für Tschechien. Daniel Mendelsohn wird schon in der ersten Partie (Freitag, 16. September, 13 Uhr) aktiv sein, wenn Südafrika auf Spanien trifft. Die Entscheidung, welches Team zu den World Baseball Classics 2023 fahren darf, fällt erst am letzten Turniertag (Mittwoch, 21. September, 19 Uhr).

WM im nächsten Frühjahr

Die World Baseball Classics werden von der MLB organisiert und haben daher für den Baseball-Sport einen hohen Stellenwert. Es gibt zwei Qualifikationsturniere: eins in Regensburg und eins in Panama, wo süd- und mittelamerikanische Mannschaften sowie Teams aus Ozeanien und Asien um zwei Tickets für das WM-Turnier im kommenden Frühjahr kämpfen werden. Qualifiziert sind dagegen unter anderem schon die Topfavoriten aus den USA und Japan.