In Mainz beginnen für den FC Augsburg "wegweisende Wochen"

Mainz, Hoffenheim, Hertha BSC und Bremen heißen die nächsten Gegner der Schwaben. "Das sind jetzt die Gegner auf Augenhöhe, wo es darum geht, konstant zu punkten", sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem ersten Test unter maximal ernsten Bedingungen am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24 Livecenter).

Bilanz gegen Teams auf Augenhöhe könnte besser sein

Das Hinspiel hatte der FCA am dritten Spieltag mit 1:2 verloren. Ein bisschen typisch für die Augsburger, die sich gegen vermeintlich stärkere Gegner oft leichter taten in dieser Saison. Maaßen erwartet deshalb von seinen Profis den nächsten Entwicklungsschritt. Während seine Mannschaft gegen Topteams wie den FC Bayern, RB Leipzig oder Bayer Leverkusen oftmals positiv überraschte, lief es gegen Gegner auf Augenhöhe nicht so gut. Dieses Manko will Maaßen in der Rückrunde beheben.

"Wir wollen zeigen, dass wir uns entwickelt haben und mehr Punkte holen gegen Mannschaften, die in unserer Tabellenregion stehen", so der Coach. Der kann nach abgelaufener Sperre wieder auf Stürmer Ermedin Demirovic zurückgreifen, der "wieder in der Startelf" stehen wird und neben dem formstarken Mergim Berisha (am Sonntag ab 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport) für Torgefahr sorgen soll. "Sehr knapp" werde es hingegen beim angeschlagenen Mads Pedersen.

Maaßen erwartet wuchtige Mainzer

Maaßen sieht bei Mainz die "klare Handschrift" seines Kollegen Bo Svensson. "Sie verteidigen sehr kompromisslos, sind sehr stark bei Standardsituationen und sehr gut im Umschaltspiel. Da wird sehr viel Wucht auf uns zukommen." Zudem spiele der FSV "immer wieder sehr schnell mit langen Bällen in die Spitze. Sie können gut zocken und sind sehr unangenehm zu spielen."