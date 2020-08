In Fürth und Regensburg rollt wieder der Ball

Der 1. FC Nürnberg startet am Donnerstag

Vier Tage nach den bayerischen Liga-Konkurrenten startet der 1. FC Nürnberg am kommendne Donnerstag in die Saisonvorbereitung. Erstmals versammelt dann der neue Trainer Robert Klauß seine Mannschaft auf dem Platz. Zuvor stehen Corona-Tests, sportmedizinische Untersuchungen und der obligatorische Laktattest am Mittwoch an.

Beim 1. FC Nürnberg hoffen Verantwortliche und Fans, dass der Verein nach dem Fast-Abstieg mit Neu-Trainer Klauß und dem neuen Sportdirektor Dieter Hecking in der neuen Saison wieder etwas weiter oben in der Tabelle zu finden ist. Im ersten Testspiel der Vorbereitung trifft der Club am 11. August auf Jahn Regensburg.