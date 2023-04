In der Nachspielzeit: Freiburg schmeißt Bayern aus DFB-Pokal

Der Traum vom Triple ist ausgeträumt für den FC Bayern. Die Münchner verloren überraschend im Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg mit 1:2. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Handelfmeter von Lucas Höler. Für Freiburg war es der erste Sieg in München überhaupt – zum richtigen Zeitpunkt aus Sicht der Gäste.

Höflers Traumtor kontert Upamecano

Die Bayern taten sich in der Anfangsphase schwer gegen einen defensiv gut organisierten SC Freiburg. Und so fiel der Führungstreffer durch Dayot Upamecano quasi aus dem Nichts und war umstritten. Nach einer Kimmich-Ecke stieg der Franzose hoch und versenkte den Ball aus fünf Metern Distanz im Freiburger Tor (20.). Allerdings stützte sich der Innenverteidiger bei seinem Gegenspieler Maxi Eggestein auf und hatte Glück, dass der Treffer zählte. Die Freiburger Reklamationen blieben unerhört.

Ähnlich unangekündigt fiel auch der Ausgleich durch Nicolas Höfler sieben Minuten später (27.). Der Mittelfeldmann ließ einen von Coman zu kurz geklärten Ball einmal aufprallen und versenkte ihn anschließend aus rund 25 Metern Entfernung traumhaft. Bayern-Keeper Yann Sommer flog vergeblich. Unmittelbar vor der Halbzeit vergab Thomas Müller die Großchance zur erneuten Führung, nachdem Mark Flekken eine Flanke von Kingsley Coman nur zur MItte klären konnte. Doch Müller scheiterte aus kurzer Distanz an Matthias Ginter, der den Ball am Überschreiten der Torlinie hinderte (45.+2).

Pavard-Kopfball an die Latte

In Durchgang zwei waren die Münchner absolut spielbestimmend und hatten nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Sané die Gelegenheit zum 2:1, doch der Nationalspieler legte noch einmal quer anstatt selbst zu schießen und so konnte die Freiburger Defensive die Situation klären. Freiburg kam kaum noch in die gegnerische Hälfte, doch die Hausherren konnten ihre Überlegenheit nicht nutzen. Nach einer Stunde verlängerte Benjamin Pavard einen Freistoß von Kimmich an die Latte des Freiburger Tores.

Drama zum Schluss

Die Bayern liefen weiter an, kamen aber zu keinen nennenswerten Chancen. Freiburg fand offensiv nicht statt – bis zur Nachspiel. In den letzten Sekunden flog noch ein Ball in den Münchner Strafraum, in dessen Anschluss Nicolas Höfler den Ball per Direktabnahme in die ausgestreckten Hände von Jamal Musiala schoss. Schiedsrichter Harm Osmers hatte keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Elfmeter versenkte Lucas Höler unter die Latte (90-+5). Ein dramatischer Schlusspunkt aus Sicht des FC Bayern München.