Impfdurchbrüche im Sport: Wie steht's beim Eishockey und Tennis

Der ERC Ingolstadt ist fein raus, weil ausnahmslos alle im und ums Team geimpft sind, Die verschärften Testmaßnahmen sind nämlich nur für Mannschaften fällig, die ab dem 1. November noch ungeimpfte Spieler oder Offizielle in ihren Reihen haben. Personen ohne Impfschutz müssen dann dreimal in der Woche PCR-getestet werden. Geimpfte oder Genesene einmal wöchentlich.

Gut so, meint Maximillian Horber: "Wir begrüßen die allgemeine Verschärfung der Teststrategie seitens der Deutschen Eishockey Liga sehr", so der Geschäftsführer der Augsburger Panther. "Wir sehen uns da gut aufgestellt und werden mithilfe der Liga noch etwas mehr drauf packen, denn wir glauben auch, dass es ein langer Herbst und Winter werden wird."

PCR Test-Strategie gegen das Impf-Chaos

Die Liga erhöht den Impfdruck als Reaktion auf das zunehmende Corona-Chaos. Zuletzt mussten Teams wie der EHC Red Bull München komplett in Quarantäne. Die neue PCR Test-Strategie erscheint da sinnvoll. "Das Wichtigste ist, Antigentests schließen eine Infektion nicht zuverlässig aus. Gerade nicht bei Geimpften! Deswegen sollte in dieser Situation aus meiner Sicht immer ein zuverlässigerer PCR-Test gemacht werden", sagt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar.

Die aktuelle Impfquote bei den Eishockey-Klubs liegt nach Ligaangaben bei 93 Prozent, davon sind sie auf der weltweiten Tennistour weit entfernt, Hans Jürgen Ochs von der Spielervereinigung ATP ist schon über deutlich niedrigere Zahlen froh, wie er beim Turnier in Ismaning erklärt. Bei den Frauen sind es nur etwas mehr als 60 Prozent, bei den Männern um die 75 Prozent. "Das wird jetzt besser, Ende der Saison haben sie mehr Zeit, um sich jetzt endlich Impfen zu lassen." Eine Impfpflicht gibt es nicht.

Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor Ansteckung

Beim Challenger-Turnier in Ismaning haben sie den Vorteil, dass der Turnierdirektor im richtigen Beruf Apotheker ist, Peter Aurnhammer kennt sich auch mit Impfdurchbrüchen aus: "Dass es das gibt, wusste man schon sehr früh. Dass die Impfung keine hundertprozentiger Schutz vor der Ansteckung ist. Ja leider auch nicht davor, andere zu infizieren. Aber, ein doch sehr, sehr hoher Schutz, eben schwer zu erkranken."

Geimpfte Spieler wie das größte deutsche Nachwuchstalent Max Rehberg können also zurecht entspannt sein: "Ich als junger Mensch, als Sportler, hab da keine Bedenken, wenn ich jetzt geimpft bin. Das ist dann halt so. Wirklich Gedanken mach ich mir darüber jetzt nicht."

Milderer Verlauf bei geimpften Personen

Klar ist: Impfdurchbrüche kann es geben, aber gefährlich sind sie in der Regel nicht, sagt Immunologe Clemens Wendner von der München Klinik Schwabing: "Aktuelles Beispiel, Herr Stoiber hat einen Impfdurchbruch, aber er hat ein bisschen Husten und Schnupfen, mehr nicht. Wir haben auch bei uns in der Klinik Patienten mit Impfdurchbrüchen, der ganz überwiegende Teil liegt nur auf der Normalstation. Allerdings umgekehrt auf der Intensivstation ist es leider so, dass wir 95 Prozent ungeimpfte Personen haben."

Beim Tennis und Eishockey setzen sie deshalb jetzt auf Impfnachzügler - mit sanften oder nicht ganz so sanftem Druck.

Australian Open nur mit Impfung

International gelten teils schon strengere Regeln: Die australischen Behörden wollen keine ungeimpften Tennis-Profis für das Grand-Slam-Turnier in Melbourne zulassen. Auch die Topspieler Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem hatten sich skeptisch gegenüber der Impfung gezeigt, wollen sich aber noch in diesem Jahr immunisieren lassen.

Novak Djokovic, neunmaliger Australian Open Sieger, ist einer von etlichen Spielern, die sich geweigert haben, ihren Impfstatus mitzuteilen. "Ich weiß nicht, ob ich nach Australien fliegen werde", hatte der Serbe zuletzt mitgeteilt.