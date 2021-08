Immer am Ball - Thomas Steiger bei den Paralympics

Den letzten Patienten für heute bringt Thomas Steiger nochmal richtig ins Schwitzen, bevor er selbst mit dem Training loslegt. Sein Job als Sport-Physiotherapeut ist ideal für den Goalballer. "Ich mag es schon manchmal nicht, wenn ich mal zwei Stunden am iPad sitze und irgendwas mache. Das steht mir schon bis da oben - und lange sitzen schon gar nicht erst", sagt er.

Hund Orlando ist immer dabei

Nach der Arbeit geht es also direkt nebenan weiter mit der Vorbereitung auf die Paralympics in Tokio. Sein Nürnberger Goalballteam hat Sommerpause - bis es zur Nationalmannschaft geht, trainiert der 25-jährige Thomas Steiger allein. Wegen seiner starken Sehbehinderung ist Assistenzhund Orlando im Alltag immer mit dabei. Oder auch mittendrin. "Manchmal ist er ein bisschen im Weg. Aber manchmal bringt er auch ein bisschen Ruhe rein", erklärt Steiger. Er trainiert fünf bis sechs Mal pro Woche - und das lohnt sich.

Sieg bei der Europameisterschaft

2019 haben er und das deutsche Team die Goalball-Europameisterschaft gewonnen. Ein 6:2-Sieg war es im Finale gegen die Ukraine. Goalball ist weltweit das beliebteste Ballspiel für Menschen mit Sehbehinderung. Wichtig ist: Die Mannschaften versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu werfen, müssen dabei in ihrer Zone bleiben und haben pro Angriff nur 10 Sekunden Zeit. Ruhe auf den Rängen ist nötig, damit der Ball und das Glöckchen im Inneren hörbar sind. Und: Alle tragen Dunkelbrillen für gleiche Voraussetzungen.

Deutschland ist Medaillenfavorit

Nach dem EM-Erfolg gilt das deutsche Team um Thomas Steiger als Medaillenfavorit in Tokio. "Das ist in meinem Leben das größte Ereignis, was man eigentlich mitnehmen kann - die Paralympics. Und jetzt fahren wir mit dem Ziel hin, Gold zu holen und wir werden das Beste drum geben." Das Beste, damit auch dieses Jahr wieder so gejubelt werden kann.