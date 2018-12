09.12.2018, 19:51 Uhr

Im Porträt: Kira Weidle - Deutschlands neue Speedqueen

Am Wochenende verpasste sie Spitzenplätze in St. Moritz. Egal, denn es stand ja auch "nur" ein Super-G an. Die Starnbergerin Kira Weidle ist nach den Plätzen drei und elf von Lake Louise die neue deutsche Hoffnungsträgerin in der Abfahrt.