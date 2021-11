Im Kleinbus zur Olympia-Bahn: Deutsche Rodler proben für Peking

Es sieht einigermaßen mühsam aus. Nach und nach steigen die deutschen Rodler aus dem Kleinbus in Yanqing, ehe ihnen mittendrin ein Kollege entgegenruft: "Da könnten wir eigentlich bei 'Wetten dass... ?' mitmachen: Wie viele Rodler passen in einen kleinen Bus?" Die Rodler-Runde an der Pekinger Olympia-Strecke um ihn herum lacht.

Rodel-Saison startet am Wochenende mit Weltcup in Yanqing

Das sind ganz eindrückliche Bilder, die der Berchtesgadener Doppelsitzer-Rodler Tobias Arlt aufgenommen hat. Sie geben einen Einblick, was die Sportler am baldigen Ort der Winterspiele erwarten könnte.

Sie zeigen einerseits die Freude, die sich bei den Rodlern breitmacht, dass sie endlich die Olympia-Bahn für Peking 2022 herunterrasen dürfen. Das eigens für die Winterspiele (4. bis 20. Februar) neu erbaute Yanqing Sliding Center erfreut sich als Strecke an sich auch großer Beliebtheit. Am kommenden Wochenende findet dort der erste Weltcup der Saison statt.

Andererseits zeigen die Bilder aus Yanqing aber eben auch die Herausforderungen, die so ein Tag in China derzeit mitbringt. Viel Platz haben die Frauen und Männer in ihrem Bus nicht, und das Essen gibt es für jeden Athleten im jeweiligen Hotelzimmer, wie Arlt dokumentiert. Im Februar wird er aller Voraussicht nach mit Tobias Wendl um Olympia-Medaillen fahren.