Ilkay Gündogan: "Sind uns unserer Verantwortung bewusst"

Nur noch wenige Tage dauert es, bis die deutsche Nationalmannschaft in Richtung Katar reist, um im Wüstenstaat für den fünften Stern auf der Brust zu kämpfen. Einer, von dem es maßgeblich abhängt, wie erfolgreich die DFB-Elf diese Aufgabe bestreitet, ist Ilkay Gündogan. Beim Mittelfeldregisseur von Manchester City dürften auch unter Hansi Flick einige Fäden zusammenlaufen.

Der 32-Jährige, dessen Profikarriere beim 1. FC Nürnberg begann, erklärt im Exklusivinterview in der BR-Radiokultsendung "Heute im Stadion" auf Bayern 1, warum der ungewöhnliche WM-Start im Winter nicht unbedingt ein Nachteil sein muss: "Wir haben viele Jungs, die echt gut drauf sind. Und das möchten wir nahtlos übernehmen und diese besondere Atmosphäre schaffen, um ganz weit zu kommen", sagt Gündogan.

Gündogan warnt vor Japan

In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Spanien, Costa Rica und Japan. Der gebürtige Gelsenkirchener hofft auf einen guten Start, warnt allerdings vor dem Auftaktgegner: "Gegen Japan zu starten, wird nicht leicht. Es ist vielleicht das wichtigste Spiel aus der Gruppenphase. Die Japaner haben technisch hochversierte, quirlige Spieler, die den Ball gut in den eigenen Reihen halten können."

Am 23. November spielt die DFB-Elf ihr erstes Spiel. Wie weit es genau gehen wird, muss sich zeigen, doch Gündogan reist - zumindest sportlich - mit einem guten Gefühl nach Katar: "Ich freue mich auf diese WM. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich eine gute Truppe zusammen haben. Wir haben einen tollen Trainer und ein tolles Trainerteam."

Gündogan: "Sind uns unserer Verantwortung bewusst"

Allerdings sei ihm bewusst, dass die politischen Begleitumstände - die gestorbenen Arbeiter auf den WM-Baustellen, prekäre Menschenrechtssituation, strafrechtliche Verfolgung Homosexueller - durchaus problematisch sind: "Für uns als Sportler ist es nicht immer leicht, damit umzugehen. Wir wollen zu diesem sportlichen Großereignis mit sportlichen Zielen reisen. Aber wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, dass es auch um mehr geht als um Fußball."

Haaland: Im Sturm eine echte Waffe

Wie es nach der Weltmeisterschaft und nach der Saison für Gündogan weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Der Vertrag des Nationalspielers bei Manchester City läuft aus, doch er kann sich eine Verlängerung gut vorstellen: "Ich fühle mich sehr wohl, habe sehr viele schöne Momente in diesem Klub erlebt, es ist sportlich noch sehr, sehr reizvoll. Ich mache mir keine Gedanken, irgendetwas zu verändern."

Dabei freut er sich, dass Erling Haaland von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt ist: "Man hat im Sturm wieder eine echte Waffe und eine Alternative, die man in den letzten zwei bis drei Jahren nicht hatte. Erling hatte einen Start, wie man ihn besser nicht haben könnte."

Gündogan: Rückkehr zum 1. FC Nürnberg?

Gündogan, der zwischen 2009 und 2011 insgesamt 58 Mal für den 1. FC Nürnberg auf dem Platz stand, erzählte im "Heute im Stadion"-Interview, dass er noch immer viele Kontakte in seine alte Heimat habe - insbesondere zu FCN-Sportvorstand Dieter Hecking. Dass sein ehemaliger Arbeitgeber derzeit tief im Abstiegskampf steckt, bewegt auch ihn: "Ich verfolge es, für mich ist das natürlich auch traurig. Aber es ist noch ein langer Weg. In der Saison ist noch vieles möglich", sagte Gündogan und machte den Nürnberg-Fans Hoffnung auf ein Comeback: "Eine Rückkehr – in welcher Form auch immer – ist definitiv möglich." Ein Ansporn mehr, um die Klasse zu halten. Ob ihn Hecking schon zu einer Vertragsunterschrift im kommenden Sommer überreden kann, ist zumindest fraglich.