Ilkay Gündogan heiß aufs CL-Duell mit Tuchel und Bayern

Ein ehemaliger Nürnberger Fußballer freut sich auf das Duell mit dem größten Fußballklub Bayerns - und ganz Europa blickt auf dieses Viertelfinale in der Champions League am kommenden Dienstag (21 Uhr in der Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter). Ilkay Gündogan fiebert dem Spiel schon wahrlich entgegen: "Sich in der Champions League gegen die besten Teams zu messen, wird nie langweilig. Es treffen zwei Teams aufeinander, die beide den Titel gewinnen wollen. Entsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele."

Gündogan: Tuchel hat "mich in der kurzen Zeit extrem weitergebracht"

Der 32-jährige Gündogan ist Kapitän von Manchester City. Er kennt auch den neuen Münchner Trainer Thomas Tuchel, den er kurze Zeit bei Borussia Dortmund als Coach erlebt hat. Er könne "nur Positives über Tuchel sagen", so Gündogan: "Er hat mich in der kurzen Zeit, in der wir in Dortmund zusammengearbeitet haben, nochmal extrem weitergebracht. Er trainiert auf sehr hohem Niveau, verlangt entsprechend viel, hat gleichzeitig aber auch einen super Umgang mit den Spielern."

Trotzdem glaubt der ehemalige Clubberer an einen anderen entscheidenden Faktor im so engen wie spannenden Kampf um den Halbfinal-Einzug: Champions-League-Toptorjäger Erling Haaland. In sechs Spielen hat der frühere BVB-Mittelstürmer bereits zehn Tore erzielt in der CL - ein Wert, an den kein anderer herankommt. "Erling hat das Stürmer-Gen in sich, er weiß, wie er sich zu positionieren hat. Er arbeitet viel für die Mannschaft, aber wir funktionieren natürlich insgesamt als Team", sagt Gündogan. Gleiches, also als Team erfolgreich zu sein. war allerdings auch der Trumpf des FC Bayern im Achtelfinale gegen Paris St. Germain, damals noch unter dem Trainer Julian Nagelsmann.