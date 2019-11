Idee für Olympia in Thüringen, Sachsen und Bayern

Garmisch-Partenkirchen und Nürnberg im Boot

Geplant sind u.a. die Alpinwettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen, Biathlon in Oberhof, Skispringen in Klingenthal, Eisschnelllauf in Erfurt und Eishockey in gleich mehreren deutschen Städten, darunter Nürnberg. Wie realistisch der Vorstoß angesichts so namhafter künftiger Olympia-Gastgeber wie Tokio (2020), Peking (2022), Paris (2024), Mailand (2026) und Los Angeles (2028) ist, bleibt abzuwarten.