"Ich fliege einfach" - Winterspaß bei den Special Olympics

Die Kinder sind mit viel Begeisterung dabei: "Ab dem ersten Schultag geht's los mit Special Olympics und Training und mach mal", sagt Alexander von Rennenkampff von der St. Valentinsschule in Ruhpolding.

Vor allem Robert Hoisl lebt seinen Traum im Schnee. Der Ruhpoldinger ist das Gesicht der Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung und seit drei Jahren begeisterter Skifahrer. "Das besondere am Skifahren ist, dass ich immer rasen kann, wie ich will und wann ich will und meine Gedanken gehen einfach weg", so Hoisl. "Ich fliege einfach."

400 Kinder tanken Selbstbewusstsein für den Alltag

Fast hätte der Schnee den Spaß auf Eis gelegt. Doch die Gemeinde Reit im Winkl hat fleißig geschippt. So darf Robert Hoisl als einer von rund 400 Teilnehmern den Schnee auf der Piste genießen. Es geht hier eben nicht nur um Medaillen. Spaß und Erfolg haben einen wichtigen Nebeneffekt. "Das ist für ihn und sein Selbstwertgefühl extrem wichtig", sagt von Rennenkampff.