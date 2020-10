Ice Tigers verleihen Kapitän Reimer an Heimatverein in DEL2

Aufgrund des erneut verschobenen Saisonstarts in der deutschen Eishockey-Profiliga DEL soll der 37 Jahre alte Olympiasilber-Gewinner bis zum 30. November 2020 am Trainings- und Spielbetrieb in der DEL2 teilnehmen. Die DEL-Saison beginnt frühestens in der zweiten Dezemberhälfte.

DEL-Rekordtorschütze soll Spielrhytmus bekommen

Für den DEL-Rekordtorschützen Reimer sei es "eine gute Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen in den Spielrhythmus zu kommen und sich damit optimal auf den Saisonstart bei uns vorbereiten zu können", sagte Tigers-Sportdirektor André Dietzsch. In der DEL2 soll ab dem 6. November gespielt werden.