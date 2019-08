Ice Tigers: Test-Turnier und Team-Vorstellung in Nürnberg

Mit dem Spiel gegen den HC Davos aus der Schweiz in der heimischen Arena starten die Nürnberg Ice Tigers am Freitag um 19.30 Uhr in ihr Vorbereitungsturnier für die neue DEL-Saison. "Wir freuen uns sehr darüber, dass der HC Davos unsere Einladung angenommen hat und wir uns dadurch ein bisschen für unsere fantastischen Erfahrungen beim Spengler Cup revanchieren dürfen", so Ice Tigers Geschäftsführer Wolfgang Gastner. Beim Mercedes-Benz Rent Cup sind zudem die Dornbirn Bulldogs sowie die Straubing Tigers zu Gast. Diese beiden Teams treffen am Samstag ab 17.30 Uhr aufeinander.

Neues Ice Tigers Team stellt sich vor

Zuvor stellt sich das Nürnberger Eishockey-Team am Samstag offiziell seinen Fans vor. Einlass in der Mercedes-Benz-Niederlassung Nürnberg (Kressengartenstraße 14) ist ab 11.30 Uhr, das Programm mit Interviews der Spieler und Verantwortlichen sowie Autogrammstunde beginnt um 13.00 Uhr.

Finalspiele am Sonntag

Am Sonntag finden ab 14.30 Uhr die Finalspiele statt. Die Ice Tigers selbst stehen nochmals ab 18.00 Uhr auf dem Eis, egal ob im Finale oder um Platz drei.