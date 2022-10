Ice Tigers gewinnen in München - Straubing schlägt Wolfsburg

Blitzstart in München eröffnet wildes erstes Drittel

Das Spiel zwischen dem EHC Red Bull und den Nürnberg Ice Tigers hatte noch gar nicht so richtig angefangen, da zappelte der Puck bereits im Netz. Nach 1:07 Minuten brachte Ryan McKiernan die Gastgeber in Führung. Doch die Nürnberger schlugen postwendend zurück und drehten die Partie schließlich sogar durch zwei Treffer von Ryan Stoa (3. und 9. Minute). Noch vor der Pause glichen die Hausherren aber aus durch Chris DeSousa (15.).

Hochklassiges Penaltyschießen

Im zweiten Drittel gingen die Münchner zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung (Austin Ortega, 26.), mussten aber im letzten Drittel den letztendlich verdienten Ausgleich der Gäste durch Dane Fox hinnehmen (43.). Die Overtime endete torlos, und so musste der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden - und das war hochklassig.

Die ersten zwei Schützen beider Teams waren erfolgreich, ehe Nürnberg-Keeper Niklas Treutle den dritten Penalty der Münchner parieren konnte. Elis Hede aber verwandelte den dritten Penalty auf Seiten der Ice Tigers und sorgte für den Auswärtssieg.