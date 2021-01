Ice Freestyle - "wie Breakdance auf dem Eis"

Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Breakdance und Eiskunstlauf - mit Pirouetten, tänzerischen Elementen und sogar Salti.

"Es gibt kein richtig oder falsch"

"Wir machen praktisch Breakdance auf dem Eis, bzw.: Da kommen viele verschiedene Sportarten zusammen. Aus der Kampfkunst aus dem Eiskunstlauf, aus der Akrobatik", sagt der 23-jährige Hendrik Hüls. Er macht den Sport schon seit vier Jahren.

Hendrik kommt aus der Nähe von Dortmund. Er ist gerade wegen seiner Arbeit im Allgäu und trainiert auf dem zugefrorenen Schwansee bei Füssen im Ostallgäu. Natürlich nur wenn das Eis dick genug und genügend Platz ist, um Abstand zu anderen zu halten.

In seiner Heimat gehört er zum Ice-Freestyle-Verein "TurtleStyle", der auch Workshops und Trainings anbietet. Auch in Bayern gibt es Ice-Freestyle-Teams. In der Landeshauptstadt zum Beispiel die "Ice Freestylers München". Die beschreiben ihren Sport als "Xtreme Lifestyle Kultur auf dem Eis".

Er bedeute "frei und ohne Reklamationen mit Eishockeyschuhen auf dem Eis zu skaten." Jeder "erfahre" sich seinen eigenen Stil.

"Man kann sich halt frei bewegen, wie man möchte. Man hat keine bestimmten Vorgaben, wie man was machen muss, deswegen ja Ice Freestyle. Man ist wirklich frei in seinen Elementen, wie man sich bewegen möchte, es gibt kein richtig oder falsch. Deswegen macht das halt so Spaß." Hendrik Hüls

Kein neuer Trendsport mehr

Es gibt nationale und internationale Wettbewerbe. Bei der Bewertung setzt die Jury gewisse Elemente voraus, wie Hendrik erzählt. Im Gesamtpaket würden dann Ausstrahlung, Thema der Choreografie und Schwierigkeit der Moves entscheiden.

Im Eisstadion Polarion im württembergischen Bad Liebenzell trainiert auch eine Gruppe von Ice Freestlyern. Laut der Homepage existiert der Sport schon seit einigen Jahren, man könne also nicht von einem neuen Trendsport reden.

Ice Freestyle habe aus den Eishallen in Süddeutschland und Frankreich über soziale Netzwerke den Weg in zahlreiche europäische Eishallen gefunden und erfreue sich immer größerer Beliebtheit, wie es auf der Homepage heißt.

Erst Eislaufen, dann Freestyle

Trainiert würden vor allem Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht. Voraussetzung für Ice Freestyle sind sicheres Vorwärts- sowie Rückwärtslaufen und Bremsen. Es ist also ratsam, erstmal ausgiebig Eislaufen zu üben - bevor man sich an Freestyle wagt.

Alles was man dann braucht sind Schlittschuhe und Handschuhe. Helm sowie Ellenbogen- und Knieschoner schaden allerdings auch nicht, vor allem am Anfang.

Hendrik Hüls war sofort begeistert, als er den Sport zum ersten Mal erlebt hat: "Ich bin mal in ne Eishalle gegangen und hab' das dort gesehen und dachte mir: Das ist mal was ganz Anderes, als was man sonst so sieht, als Eishockey oder Eiskunstlauf, und das willst du auch können! Und dann hab' ich mich da drangesetzt und fleißig trainiert."

Hüls ist zweimaliger Deutscher Meister im Team und im Einzel.