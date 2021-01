Iago beschert dem FC Augsburg drei Punkte in Köln

Es bleibt dabei: Bei Teams, die in der Tabelle hinter dem FCA stehen, ist den Augsburgern das Glück hold. Im Dezember feierte der FCA ein 1:0 bei Arminia Bielefeld, diesmal reichte es beim Tabellen-15. aus Köln wieder zu einem 1:0-Erfolg. In einer intensiven, aber chancenarmen Partie war es Abwehrspieler Iago mit seinem bersten Saisontreffer, der in der 77. Minute für den "lucky punch" sorgte.

Der FCA kletterte durch den Sieg in der Tabelle mit nun 19 Punkten auf Rang zehn. Köln, das seit zehn Monaten auf einen Heimsieg wartet, bleibt vorerst 15..