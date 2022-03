Hyrox: Neue Wettkampfsportart für Kraft und Ausdauer

Die Herauforderung liegt darin, sowohl schnell und konditionsstark zu sein als auch die nötige Kraft für die Workouts zu haben und sich den Wettkampf so einzuteilen, dass man am Ende nicht einbricht. Bei den Double-Teams können sich die beiden Athleten die Workouts untereinander aufteilen.

Im Hyrox-Wettkampf kann man im Einzel, im Double, als Mixed-Double und als Staffel antreten. Hyrox-Wettkampfserien gibt’s in Nordamerika und Europa. Im Mai findet die erste Weltmeisterschaft in Las Vegas statt.

Die Workouts:

Ski-Ergometer ,1000 Meter Sled Push (Schlitten schieben): 2x25 Meter Frauen 75 Kilo, Männer 125 Kilo Sled Pull ( Schlitten ziehen), Männer 75 Kilo. Frauen 50 Kilo Burpee Broad Jump, (Kombi aus Liegestütz und Standweitsprung) über 80 Meter, Brustkorb auf dem Boden Ruder Ergometer, Distanz 1.000 Meter Kettleball Farmer Carry, Frauen 12 Kilo, Männer 22 Kilo, über 200 Meter Sandbag Lunches, über 200 Meter, Frauen 10, Männer 20 Kilo, Knie auf den Boden berühren Wall Balls, Bälle auf 3 Meter hohes Target werfen, Frauen 2,70 Meter, Ball 4 Kilo, Männer 3 Meter hoch und 6 Kilo

Der Wettkampf beginnt mit dem ersten Kilometer Laufen, dann folgen im Wechsel die Workout und das Laufen.

Voraussetzungen für Hyrox:

Lust an der körperlichen und mentalen Challenge

Leidensfähigkeit

gute bis sehr gute Fitness sowohl von der Ausdauer als auch von der Kraft

bei Double oder Staffel reibungsloser Wechsel bei den Workouts

intensive Vorbereitung

"Der Reiz von Hyrox ist für mich, dass man den Wechsel zwischen Kraft und Ausdauer hat. Wichtig ist, dass man die richtige Balance findet zwischen den Workouts. Viele gehen zu schnell am Anfang in die Laufkilometer und brechen am Ende ein." Clemens Scherbel, Hyrox-Athlet

Was bringt es:

Wer regelmäßig sowohl seine Ausdauer als auch die Kraft trainiert, macht genau das Richtige für seinen Körper. Es kommt natürlich auf die Intensität des Trainings an. Sportlich Trainierte können bei den Wettkämpfen an ihre maximale Grenze gehen. Weniger Fitte können – angepasst an ihrem Trainingszustand – ebenfalls an einem Hyrox-Event teilnehmen. Zudem besteht auch die Möglichkeit im Zweier-Team oder als Staffel mitzumachen. Es sind vor allem junge Männer und Frauen zwischen 25 und 35, die sich der Challenge stellen. Schön: Eine Hyrox-Veranstaltung ist für Zuschauer attraktiv, weil sie während des gesamten Wettkampfes ganz nah die Athlet:innen begleiten können

"Was ich geil finde bei Hyrox, ist die Stimmung in der Halle. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Outdoor-Event, hier können die Zuschauer hautnah dabei, können die Athleten anfeuern, man wächst über sich hinaus." Christopher von Stelzer, Hyrox-Athlet