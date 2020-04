Hummels plötzlich zu Hause: "Das habe ich nie, wirklich nie"

"Das habe ich normalerweise nie, wirklich nie," erzählt der 31-Jährige im Spotify-Podcast "Gemischtes Hack". Seit "zwei, drei Wochen" habe er sich allerdings voll auf die Situation eingelassen. "Wir trainieren in kleinen Gruppen, das ist Gold wert, mal rauszukommen", berichtete der ehemalige Bayern-Star über die Situation bei seinem aktuellen Klub Borussia Dortmund.

"Sonst bin ich zu Hause und habe das 20-jährige Playstation-Kind in mir wiederentdeckt. Das nimmt wirklich viel Zeit vom Tag: Training, essen, kochen, Playstation." Das Thema Selbstoptimierung schiebt Hummels entgegen seines Vorhabens auf die lange Bank. "Mails, Briefe, Überweisungen, Haushalt, ich dachte, da würde ich mich so richtig reinhängen, das würde alles blitzeblank aussehen", so der Weltmeister von 2014. "Aber das sieht alles aus wie früher, das mache ich maximal einen Tag in der Woche. Den Rest habe ich keinen Bock darauf."