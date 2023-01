Hüttel verteidigt Horngacher: "Nicht die Nerven verlieren"

Der deutsche Skisprung steckt in der Krise. Im Weltcup wollte es schon nicht so richtig laufen. Und spätestens seit Karl Geiger die Qualifikation für den Wettkampf in Innsbruck verpatzt und somit jede Chance auf eine gute Platzierung bei der Vierschanzentournee verloren hat, ist die Kritik auch bei Stefan Horngacher angekommen.

Der Österreicher ist seit April 2019 Skisprung-Bundestrainer beim Deutschen Skiverband (DSV) und erlebt derzeit seine schwierigste Saison. Doch von Personaldiskussionen wollte Sportdirektor Horst Hüttel nichts wissen: "Es sind sieben Wettkämpfe rum. Im Moment sind wir nicht dort, wo wir sein wollen. Es gibt einiges zu tun. Aber wir werden sicher jetzt nicht die Nerven verlieren", sagte Hüttel vor dem Springen in Innsbruck im ARD-Interview.

Hüttel: "Haben eine andere Erwartungshaltung"

Der DSV-Funktionär erklärte zwar, dass das Team derzeit hinter den Erwartungen zurückbliebe: "Wir haben erst sieben Stationen von 21. Sicherlich, die Tournee ist der Höhepunkt. Die läuft jetzt nicht so und wird nicht so zu Ende gehen, wie wir uns das gewünscht hatten. Da haben wir eine andere Erwartungshaltung."

Doch Hüttel betonte die gute Arbeit der vergangenen Jahre: "Die Jungs und die Trainer haben in den letzten zwei, drei Jahren so viel gewonnen, haben viel richtiggemacht. Der Stef (Anm. d. Red.: Stefan Horngacher) kam, wir haben auf Anhieb den Nationencup gewonnen. Im zweiten Jahr diese grandiose WM in Oberstdorf. Letztes Jahr mit Olympia, mit der Skiflug-WM. Es ist sehr viel richtig gelaufen."

Fokus auf die Skisprung-WM

Hüttel legte im Gespräch den Fokus auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. "Entscheidend wird sicher sein: Was passiert nach der Tournee. Wie laufen die Wochen bis zum nächsten Höhepunkt: Das ist die WM In sechs Wochen. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Die Trainer geben jetzt schon Vollgas. Ich sehe ein Trainerteam, das extrem akribisch, extrem harmonisch zusammenarbeitet", so Hüttel.

Eisenbichler künftig im Continental-Cup?

Der Sportdirektor kündigte an, dass für das Ziel eines guten Saisonabschluss auch für die etablierten Skispringer die Plätze in diesen entscheidenden Wochen nicht sicher sein werden. Angesprochen auf die schwache Saison von Markus Eisenbichler entgegnete Hüttel: "Es ging auch letztes Jahr ein Severin Freund in den Continental Cup und kam dann zurück und wurde in Willingen Vierter. Das System kann ja nur funktionieren, wenn wir jungen Leuten von hinten eine Chance geben."