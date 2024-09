Hürzeler ist Trainer des Monats in der Premier League

Fabian Hürzeler ist der jüngste Trainer in der Geschichte der Premier League und hat mit Brighton & Hove Albion einen Start nach Maß hingelegt. Die Fans der Seagulls hat der 31-jährige ehemalige Aufstiegscoach des FC St. Pauli schon nach kurzer Zeit für sich eingenommen. Und die erste Auszeichnung ist ihm auch schon sicher.

Hürzeler, der in München aufgewachsen ist, wurde nun zum Trainer des Monats August in der Premier League gekürt. "Eine Trophäe ist immer schön, weil es eine Bestätigung für deine Arbeit ist", sagte er in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video: "Nicht nur meine Arbeit, sondern die des gesamten Vereins, meiner Betreuerkollegen und der Spieler. Zusammen gewinnt man Trophäen."Es ist der Lohn für den Start in die Saison, der kaum besser hätte sein können. Nach drei Spielen und mit Siegen beim FC Everton (3:0) und gegen Pokalsieger Manchester United (2:1) sowie dem Remis gegen Vizemeister Arsenal (1:1) steht Brighton mit sieben Punkten auf Platz drei der Tabelle und peilt am Samstag einen Heimerfolg gegen Aufsteiger Ipswich Town an.

Vereinsboss schwärmt von Hürzeler

Klubinhaber Tony Bloom ist bekannt dafür, seine Spieler und Trainer auf Basis von Datenanalysen auszuwählen. Dass es mit Hürzeler von Anfang an so gut klappen würde, hatte der 54-Jährige allerdings nicht erwartet.

"Ich bin überrascht, wie schnell und wie gut er sich eingefunden hat. Es war ein großer Schritt", sagte er dem Magazin "The Athletic". "Ich freue mich einfach sehr für ihn und das Team und bin gespannt darauf, was wir nicht nur diese Saison, sondern auch darüber hinaus erreichen können."

Von Pipinsried in die Premier League

Seine ersten Trainerschritte machte Hürzeler beim FC Pipinsried. In seiner ersten Saison als Spielertrainer mit gerade einmal 23 Jahren führte er den oberbayerischen Dorfverein überraschend direkt in die Regionalliga Bayern, schaffte anschließend den Klassenerhalt und wurde parallel Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft.

Irgendwann war Hürzeler Pipinsried endgültig entwachsen. Nach dreieinhalb Saisons mit Auf- und Abstieg träumte er von etwas Größerem. Als Co-Trainer unter Timo Schultz wechselte er zum FC St. Pauli. Nach dessen Rauswurf übernahm er den Hamburger Verein auf Tabellenplatz 16 - und gewann seine ersten zehn Spiele als Cheftrainer allesamt und führte den Kiezverein in das Fußball-Oberhaus.

Hürzeler war auf dem besten Weg, der zweitjüngste Trainer in der Geschichte der Bundesliga zu werden. Doch der 31-Jährige bekam Angebote, denen er nicht widerstehen konnte – oder zumindest nicht widerstehen wollte. Der FC Brighton lockte und Hürzeler kam.