HSV vor Auftakt in Fürth im Quarantäne-Camp in Herzogenaurach

Vor dem Duell bei der SpVgg am Sonntag (17.5.202, 13.30 Uhr) macht sich das Team von Trainer Dieter Hecking schon am Montag per Charterflieger auf die Reise. Der HSV sehe so "optimale Rahmenbedingungen gegeben, um den sportlichen und gesundheitstechnischen Anforderungen vor der Partie beim 'Kleeblatt' gerecht zu werden", hieß es in einem Klub-Statement.

HSV im Aufstiegsrennen, Fürth möchte rankommen

Die Franken können mit einem Heimsieg beim Zweitligaauftakt nach der Corona-Pause bis auf fünf Punkte an die drittplatzierten Hanseaten heranrücken. Vor dem Neustart haben sie zahlreiche Spielerverträge verlängert, aber auch nahende Abgänge verkündet. Für den HSV hingegen ist das Spiel der Auftakt für den Schlussspurt im Aufstiegsrennen. Hamburg hat mit 44 Punkten nur einen Zähler weniger als der VfB Stuttgart auf dem direkten Aufstiegsrang zwei.

"Endlich wieder um Punkte kämpfen"

Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi hat "den Eindruck, dass sich unsere Spieler darauf freuen, endlich wieder um Punkte zu kämpfen". Dass dies ohne Fans am Ronhof passiert, müsse man nun akzeptieren: "Wir alle durchleben gerade eine ganz besondere Ausnahmesituation. Diese nehmen wir so an, wie sie ist. So gerne wir Zuschauer dabei hätten, so wenig geht es eben momentan", sagte Azzouzi.