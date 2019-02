HSV-Talent Arp wechselt spätestens 2020 zum FC Bayern

Der Jugend-Nationalspieler hatte mit 17 Jahren einen Traumeinstand ins Profigeschäft beim HSV gefeiert und war unter anderem zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Klubgeschichte aufgestiegen. Zuletzt geriet die Entwicklung des Angreifers allerdings ins Stocken, in seinen elf Liga-Einsätzen in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga blieb Arp ohne Treffer.

Aufstiegshilfe und zeitgleiche Absprungsplanungen

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer hatte Arp seinen Vertrag beim HSV bis 2020 verlängert. HSV-Sportvorstand Ralf Becker betonte: Der Spieler wollte "unbedingt erst einmal hier bleiben und mithelfen, dass wir wieder aufsteigen. Diesem Ziel ordnet er alles unter, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern". Der Abstieg habe ihn nämlich "sehr getroffen". Trotzdem machte Arp parallel dazu offenbar seinen Absprung nach München klar.