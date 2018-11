vor etwa einer Stunde

HSV rockt die zweite Liga und überholt Köln

Der Hamburger SV hat nach dem Sieg gegen Mitabsteiger Köln in der 2. Bundesliga die Tabellenspitze übernommen. Jetzt herrscht Wehklagen in der Domstadt und Feierstimmung an der Elbe. Und das gleich doppelt, auch St. Pauli hat den FC überholt.