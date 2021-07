HSC 2000 Coburg: Benefiz-Handballspiel zugunsten von Flutopfern

Der Handball-Zweitligist HSC 2000 Coburg trägt am 07. August ein Benefiz-Spiel gegen den Ligakonkurrenten ThSV Eisenach aus. Die Einnahmen der Eintrittsgelder des Spiels in der Huk-Coburg Arena wollen die Oberfranken den Opfern der Flutkatastrophe in Bayern spenden.

Benefizspiel soll Flutopfern helfen

Die schlimmen Bilder hätten alle im Verein betroffen gemacht, daher sei das Benefizspiel eine Möglichkeit, zumindest einen kleinen Beitrag für die Menschen in dieser Situation zu leisten, so HSC-Geschäftsführer Jan Gorr.

Wie der Verein weiter mitteilt, startet der Absteiger aus der ersten Handballbundesliga am 12. September mit einem Heimspiel gegen den TV Großwallstadt in die neue Zweitligasaison. Ende November steigt in Coburg das ober-unterfränkische Derby gegen die Rimparer Wölfe.