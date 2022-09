Horror 3. Liga: Wie soll man sich das leisten?

Auch Vollaths Ex-Klub Uerdingen meldete Insolvenz an

Insolvenzen im Fußball sind keine Seltenheit mehr. Vollaths voriger Klub, der KFC Uerdingen, für den der Torwart bis vor zwei Jahren spielte, musste im Sommer 2021 den Spielbetrieb einstellen. Der Verein wurde ebenfalls von einem Investor finanziert, der sein Investment zurückzog. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Vollath noch nicht, dass es ihm nicht mal ein Jahr später genauso gehen würde wie seinen ehemaligen Teamkollegen.

Auch der 1. FC Kaiserslautern stand 2020 kurz vor einer Insolvenz. Nur durch erleichterte Lizensierungsbedingungen durch die Corona-Pandemie konnten sich die Pfälzer vor einem drohenden Abstieg in die Regionalliga retten.

Vollath: "3. Liga ohne externen Geldgeber nicht finanzierbar"

Dass ein Verein ohne Investor in der 3. Liga bestehen kann, glaubt Vollath jedoch nicht: "Die 3. Liga ist so in ihrem momentanen Status ohne externen Geldgeber nicht finanzierbar." Die Vereine bekommen rund eine Million Euro an TV-Geldern. In der 2. Bundesliga ist es das zehnfache.

Ansporn genug, den Sprung in die höhere Liga zu schaffen und sich dort festzusetzen. Wie es dem SSV Jahn Regensburg gelungen ist: "Man sieht an Vereinen wie Jahn Regensburg, die es seit Jahren überragend machen, dass ich mich selbst tragen kann und sogar noch nachhaltige Projekte wie Plätze, Jugendgebäude und ähnliches aufbauen kann."

Haching setzt auf Nachwuchs

Einen anderen Weg schlägt Vollaths neuer Klub, die SpVgg Unterhaching, ein. Der Regionalligist setzt auf den eigenen Nachwuchs. "Entweder ich spiele Harakiri und will hoch und wenn es nicht klappt, melde ich Insolvenz ein. Oder ich kann auch überleben, in dem ich Geld kriege, damit ich Nachwuchstalente einsetze", sagte Manfred Schwabl, Präsident der Hachinger.

Sechzig und FCI setzen auf Nachwuchs und Investitionen

Der TSV 1860 München und FC Ingolstadt 04 setzen auf ihre Jugend, haben aber gleichzeitig auch investiert, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen. Die Löwen wollen nach fünf Jahren Abstinenz wieder zurück in Liga zwei. Die Schanzer hoffen auf einen schnellen Wiederaufstieg. "Wir versuchen unseren Weg zu gehen und dann besten Falls wieder in die 2. Liga aufzusteigen. Aber natürlich unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten", sagte FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.