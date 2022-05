Holger Rune gewinnt ATP-Turnier in München nach Aufgabe

Zwei überraschende Finalgegner

Vor dem Turnier hatte man wohl niemand dieses Finale erwartet. Mit Alexander Zverev und Casper Ruud waren zum ersten Mal zwei Spieler am Start, die unter den Top Zehn der ATP-Weltrangliste standen. Doch beide Spieler scheiterten früh.

Ob Van de Zandschulp beim ATP-Turnier überhaupt starten kann, war lange überhaupt nicht klar. Rückenprobleme hatten kur zuvor seinen Start in Barcelona verhindert und auch nach München war er mit mächtig Zweifel gereist. Im Turnier wurde er immer stärker und stand verdient im Finale.

Große Ziele von Rune

Rune wurde in München zum Shootingstars des Turniers, in dessen Verlauf er sich von Rang 70 auf Rang 50 vorkämpfte und seinen 19. Geburtstag feierte. Das Publikum hatte er während des Finales auf seiner Seite, obwohl er erst Zverev und dann Oscar Otte herausgeworfen hatte.

Es wird spannend, wie die Karriere des Youngsters weitergeht, der mit offensivem und laufintensivem Spiel in München überzeugte. An Zielen mangelt es ihm jedenfalls nicht: Er will die Nummer eins werden, erklärte er während des Turniers.