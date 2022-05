Holger Rune: Die Jagd auf die Eins beginnt in München

Mit ausgestreckten Armen, gefolgt von zwei Schlägen auf die Brust schrie Holger Rune seine Emotionen im MTTC Iphitos heraus. Zum ersten Mal in seiner Karriere steht der 19-Jährige in einem ATP-Finale. In zwei Sätzen holt sich der Zverev-Bezwinger den Sieg gegen den letzten Deutschen im Turnier, Oscar Otte. Sein Auftritt in München könnte der Startschuss für eine große Karriere sein.

Rune wird zum Shootingstar

Der Youngster hat sich innerhalb weniger Tage zum Shootingstar des Turniers entwickelt. Sein Sieg gegen Olympiasieger Alexander Zverev wurde noch als Glücksgriff eingeordnet. Bescheiden fiel auch Runes Jubel aus. Kurz die Hände in die Luft gestreckt, ein leichtes Lächeln auf den Lippen und Shakehands mit der Nummer drei der Welt. Was der damals noch 18-Jährige gerade erreicht hatte, konnte er selbst nicht glauben.