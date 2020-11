Holger Badstuber zu Gast im Instagram-Talk von BR24 Sport

Bis 2017 war er beim FC Bayern unter Vertrag. 14 Jahre spielte er für den Rekordmeister. In seiner letzten Saison für die Münchner war der 31-malige Nationalspieler an Schalke 04 ausgeliehen. Aktuell steht Holger Badstuber beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Der 31-jährige Innenverteidiger gehört aber seit dieser Saison nicht mehr dem Profi-Kader an. Stattdessen läuft er mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest auf.

Holger Badstuber am Mittwoch bei BR24 Sport

Was denkt Badstuber über seine aktuelle Situation? Wie geht es mit seiner Karriere weiter? Darüber und mehr spricht der 31-Jährige am Mittwoch ab 19.00 Uhr mit BR24 Sport-Moderator Philipp Nagel auf dem Instagramkanal von BR24 Sport in unserem 1:1-Talk.

Statt auf klassische Interviews setzt das neue BR24Sport-Format auf eine lockere Atmosphäre. Außer um sportliche Erfolge geht es dabei explizit auch um nette, spannende, witzige Momente und Geschichten aus dem Leben und Alltag: Die Person, der Mensch steht im Vordergrund.