Holger Badstuber: "31 ist kein Alter"

Der sechsmalige Deutsche Meister und Champions-League-Sieger läuft inzwischen mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in der Regionalliga Südwest auf. Den Kopf in den Sand steckt er deshalb keineswegs. Der 31-Jährige hält sich weiterhin so fit wie möglich. "Man wird natürlich weiser und klüger und weiß, was der Körper braucht", erzählt der Sportler. Jetzt nutzt er "die Möglichkeiten im Kraftraum konsequent aus". Auch bei der Ernährung hat er gelernt, was ihm guttut – und was nicht. "Ich verzichte möglichst auf Zucker, dann ist der Stoffwechsel besser", erklärt Badstuber. Für ihn steht fest: "31 ist kein alter, ich fühle mich besser, wie mit 28."

Holger Badstuber: "Einfach kann jeder"

Verletzungen hatten ihn immer in seiner Sportlerlaufbahn wieder zurückgeworfen. Dadurch sei er aber auch zu dem Menschen geworden, "der kämpft und kämpfen will". "Einfach kann jeder", sagt er rückblickend und ergänzt: "Ich habe immer weiter gemacht, auch wenn‘s schwierig war."

Erinnerungen an "große Trainer" und "kein Stress mehr"

Inzwischen blickt er mit viel mehr Gelassenheit auf seine Karriere zurück. Selbst wenn die Bayern spielen, mit denen er so großer Erfolge erringen konnte, muss er "nicht mehr unbedingt vor dem Fernseher sitzen". "Ich mache mir das keinen Stress mehr", sagt der 31-Jährige. Lieber blickt er zurück. "Ich hatte große Trainer, von denen ich viel abschauen konnte. Louis van Gaal, Hermann Gerland, Jupp Heynckes, Joachim Löw, Pep Guardiola", zählt der Abwehrspieler auf. Mit denen hat er seine Karriere-Höhepunkte erlebt: Badstuber wurde mit dem FC Bayern München sechs Mal deutscher Meister und im Jahr 2013 Champions-League-Sieger.