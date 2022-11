Hohe Stromkosten bringen Skispringer in Rastbüchl in Not

Die früheren Weltklassespringer Michael Uhrmann und Severin Freund haben in Rastbüchl im Landkreis Passau ihre Karriere begonnen. Aktuell kümmern sich etwa zehn Trainer um mehr als 100 Kinder und Jugendliche. Allerdings fühlen sich die Verantwortlichen des Vereins gerade mächtig ausgebremst. Weil die Skisprunganlage nicht beschneit werden kann und die Stromkosten im nächsten Jahr unbezahlbar werden.

Zum Artikel: "Ungewisser Winter in Skigebieten wegen Energiekrise"

Trockentraining neben der Schanze

Training auf dem geteerten Platz neben der Rastbüchler Großschanze. Coach Tobi Kinateder lässt einige Buben und Mädchen durch die Koordinationsleiter tanzen und über Hürden springen. "Die sind fit und warten darauf, dass die Schneekanonen laufen", sagt der Trainer dem BR. Genau das macht der Vorsitzenden Margit Uhrmann große Sorgen: Es ist kein Training auf Schnee möglich, weil die Schneekanonen noch nicht laufen.

Genehmigung für Schneekanone fehlt

Der Grund: Das Wasser zum Betrieb der Beschneiungsanlage kommt aus einem nahegelegenen Bach. Die Genehmigung zur Wasserentnahme ist abgelaufen. Uhrmann: "Wir verhandeln seit einem Jahr mit der Gemeinde und Fachbehörden, haben aber immer noch kein Go zum Beschneien."

Es pressiert, sagen die Verantwortlichen. Schon Mitte Dezember finden die ersten Nachwuchswettbewerbe statt, die Toptalente des Vereins wollen sich für nationale und internationale Wettbewerbe qualifizieren. Zweiter Vorstand Andi Schmid: "Es wäre fatal, wenn unsere Nachwuchsarbeit durch solche Sachen behindert wird."

Stromkosten könnten sich verdreifachen

Zweites Problem: Die Stromkosten explodieren. Der Vertrag mit dem Stromanbieter läuft zum Ende des Jahres aus. Der neue Kontrakt würde eine Verdreifachung der Kosten bedeuten. Was sich weder die Gemeinde Breitenberg, der die Anlage gehört, noch der WSV leisten können. Die Hoffnung der Vorsitzenden: "Wir können die Saison nur retten, wenn es für die Energiekosten Zuschüsse gibt. Etwa vom Skiverband oder von Sponsoren."

Ein Wintersportverein wie Rastbüchl braucht relativ viel Strom. Nicht nur für die Schneekanonen und das Flutlicht. Allein der Betrieb der neuen Kühlung der Spur auf der Großschanze kostet im Jahr 7.000 Euro.

Kann der Härtefallfonds helfen?

Nachfrage beim Bayerischen Skiverband, der für insgesamt 1.200 zuständig ist. Ein Sprecher erklärt, für derzartige finanzielle Hilfen "keine rechtliche Handhabe" zu haben. Und der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) teilt mit, dass die Vereinspauschale für seine etwa 12.000 Vereine im nächsten Jahr verdoppelt werde.

Eine Lösung wäre auch der Härtefall-Fond, den die Bayerische Staatsregierung Anfang November auch für Sportvereine beschlossen hat und der am Dienstag vom Haushaltsgesetzgeber abgesegnet werde soll. Eine BLSV-Sprecherin im BR: "Es kann gut sein, dass der WSV Rastbüchl davon profitiert. Beim Stellen des Antrags wären wir dann auch behilflich." Ein Hoffnungsschimmer.

Ämter machen dem Verein Hoffnung

Auch in Sachen Beschneiungslanlage zeichnet sich eine Lösung ab. Das Landratsamt Passau berichtet dem BR von einem "enormen Verwaltungsaufwand" bei der Genehmigung zur Wasserentnahme, aber es fehle nur noch eine Stellungnahme vom Wasserwirtschaftsamt. Von dieser Behörde heißt es, dass das ausstehende Gutachten "in ein paar Tagen rausgeht". Was zumindest für etwas Erleichterung bei WSV-Chefin Margit Uhrmann sorgt: "Wenn wir die nächsten Tage beschneien dürfen, können wir zumindest bis Ende Dezember noch den billigeren Strom nutzen". Wie es im nächsten Jahr beim WSV-Rastbüchl weitergeht, wisse man trotzdem noch nicht, so die Vereinsvorsitzende.