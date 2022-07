Hofmeister und Tasiadis: Höchstleistung dank Polizeiförderung

Die Berchtesgadenerin Ramona Hofmeister rauscht im Winter die schneebedeckten Hänge hinunter. Sie carvt auf ihrem Snowboard durch die Tore und strahlt uns im TV und Livestream von den unterschiedlichsten Orten rund um die Welt entgegen, wenn sie gerade wieder einen Weltcupsieg oder bei den Olympischen Spielen eine Medaille eingefahren hat. Auch Kanute Sideris Tasiadis schlängelt sich nicht nur im Augsburger Eiskanal auf höchstem Niveau und auch erfolgreich durch die Slalomstangen.

Leistungssportler werden bei der Polizei gefördert

Allerdings, ohne die Sportförderung der Polizei wäre für den Augsburger Tasiadis eine Spitzensport-Karriere gar nicht möglich: “Man muss zwei bis drei Mal am Tag trainieren können. Und wenn man ganz normal arbeiten geht, da hat man nicht so die Muse, sich jeden Tag nach 17 Uhr noch mal in den Kraftraum reinzustellen, sich da zu quälen, dann noch mal aufs Wasser zu gehen, sich da zu quälen, dass man dann um 9 Uhr abends einfach ins Bett fällt.”

Da Tasiadis und auch Hofmeister einen Bundeskaderstatus haben, müssen sie nicht Vollzeit bei der Polizei arbeiten, sondern nur einmal im Jahr für vier Wochen bei einer Dienststelle hospitieren. Zusätzlich müssen sie vier Monate im Jahr Seminare belegen, die restlichen acht Monate sind sie dann für den Sport freigestellt.

Im Einsatz nervöser als bei Olympia

Wenn die 26-jährige Hofmeister dann bei der Polizei im Einsatz ist, ist sie oft deutlich nervöser als auf der Piste. So auch bei einer Messerstecherei: “Ich war unglaublich nervös, mein Herz hat gepumpt, und ja, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, was da passiert. Und man muss trotzdem versuchen, einfach klar zu denken und ruhig zu bleiben (...) Der Täter wurde gefasst, und das Opfer hat zum Glück überlebt. Wenn ich die zwei Situationen vergleiche, dann war ich bei Olympia am Start sehr wenig nervös.” Ramona Hofmeister hat noch ein paar Monate Zeit für Polizeieinsätze und Training, bevor der Snowboard-Weltcup am 3. Dezember in Livigno wieder startet.

Die Leistungen müssen stimmen

Um im Förderprogramm zu bleiben, müssen die Athleten konstant Leistung bringen. Tasiadis erklärt: “Wenn man gar keinen Bundeskaderstatus hat, hat man ein Jahr Schonfrist, quasi von der Polizei. Und wenn man sich dann wieder qualifiziert für die Nationalmannschaft, dann bekommt man wieder diese Freistellungsphase, dass man mehr trainieren kann.”

Ende Juli will der 32-Jährige bei der Kanu-WM in seiner Heimatstadt Augsburg ganz weit oben auf dem Treppchen stehen. Dank der Sportförderung durch die Polizei konnte er ohne Einschränkungen durch die Arbeit für seinen Traum trainieren.