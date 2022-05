Hofmann und Weinzierl weg – BVB-Trainer in Augsburg im Gespräch

Klaus Hofmann hat sich als Präsident des FCA aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Dass es allein um Hofmanns Gesundheit ging, hat der FC Augsburg heute noch einmal betont und jedwede Spekulation zurückgewiesen.

FCA vor wichtigen Entscheidungen

Den zurückgetretenen Präsidenten zitiert der FCA in einer Mitteilung: "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder deutliche und stärker werdende Stress-Signale meines Körpers vernommen, so dass ich in meiner gesundheitlichen Situation keine Doppelfunktion in meinem Unternehmen und gleichzeitig beim FC Augsburg vernünftig ausführen kann." Gerade jetzt, wo wichtige Entscheidungen anstünden, müssten voll handlungsfähige Gremien die richtigen Weichen stellen.

Weinzierl will nicht bleiben

Eine dieser wichtigen Entscheidungen ist die über einen neuen Trainer: Markus Weinzierl hatte am Samstag medienwirksam angekündigt, seinen im Juni auslaufenden Vertag nicht verlängern zu wollen. Weinzierl fühlte seine Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt und hat Schwierigkeiten im Verhältnis zu Manager Stefan Reuter angedeutet. Dass man vor dem letzten Spiel noch keine Gespräche geführt habe, sei ein klares Zeichen, so Weinzierl.

Von den FCA-Fans gefeiert

Die Fans haben Markus Weinzierl nach dem Spiel am Samstag noch mal mit Sprechchören gefeiert – er wird immer für die erfolgreichste Zeit des Vereins – inklusive Europa League stehen. Allerdings wussten die Fans da noch nicht, dass Weinzierl gerade im Fernsehen seinen Rückzug verkündet hatte. Das wird ihn einige Sympathien gekostet haben.

Union und Freiburg laufen FCA davon

Im 12. Jahr Bundesliga sind beim FC Augsburg auch die Ansprüche gestiegen. Das haben Präsident, Trainer und Manager immer betont. Für viele Millionen kam beispielsweise der US-Amerikaner Ricardo Pepi. Doch Vereine wie Union Berlin und der SC Freiburg haben nicht wesentlich mehr Geld zur Verfügung und spielen im nächsten Jahr in Europa. Da will eigentlich auch der FCA wieder hin.

Holt Reuter einen BVB-Trainer nach Augsburg?

FCA-Manager Stefan Reuter braucht für mehr sportlichen Erfolg einen Volltreffer beim Trainer. An dieser Verpflichtung wird sich Reuter dann messen lassen müssen. Der Favorit scheint Enrico Maaßen zu sein – der Trainer von Borussia Dortmund II – ein junger Konzepttrainer. Die BVB-Vergangenheit von Stefan Reuter ist da sicher ein Vorteil bei den Verhandlungen. Doch stellen sich keine Erfolge ein, muss auch Reuter mit dem Ende seiner Zeit in Augsburg rechnen. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023.

Ex-OB Gribl kommentiert Spekulationen um seine Person nicht

Bleibt die Frage nach dem Nachfolger für den zurückgetretenen FCA-Präsidenten Klaus Hofmann. Laut der Augsburger Allgemeinen soll Augsburgs früherer Oberbürgermeister Kurt Gribl einer der Kandidaten sein. Vom BR dazu befragt, verweist der Jurist allerdings an den FC Augsburg: Dies sei Sache des Vereins und er wolle sich dazu nicht äußern. Der Verein wiederum will sich zu Spekulationen um einzelne Namen nicht äußern, will sich aber Zeit lassen bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten. Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Müller besteht dabei auch keine Eile. "Klaus Hofmann wird auch weiterhin als Geschäftsführer und Anteilseigner der Hofmann Investoren GmbH eng mit dem FCA verbunden bleiben, worüber wir sehr froh sind", so Müller .