Hoffnung auf WM: Thomas Dreßen strahlt wieder

Deutschlands bester Abfahrer Thomas Dreßen hat die Hoffnung auf ein Comeback bei den Ski-Weltmeisterschaften im Februar offenbar doch noch nicht aufgegeben. Der 27-Jährige hofft bei einer Kontrolle nächste Woche auf die Erlaubnis der Ärzte, in das Skitraining einsteigen zu können. Auf die Frage, ob die WM in Cortina d'Ampezzo vom 8. bis 21. Februar ein Thema für ihn sei, antwortete er nun: "Klar ist die WM ein Thema."

Erstmal Langlauf- statt Alpinskier

Das Ziel scheint ambitioniert, vor allem weil Dreßen einen Start bei den Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen Anfang Februar zugleich als "unrealistisch" bezeichnet. Nur wenige Tage nach dem Weltcup auf der Kandahar stehen bereits die Trainings und WM-Rennen in Cortina an. Zuletzt habe es immerhin schon für Langlaufen und eine Skitour gereicht, berichtete der Mittenwalder mit einem Schmunzeln, letztere jedoch nur bergauf, "bergab habe ich die Gondel genommen."

Der Optimismus bei dem Kitzbühel-Champion von 2018 und insgesamt fünfmaligen Weltcup-Sieger rührt daher, dass die Reha bislang besser verlaufen sei als erhofft. "Die letzten paar Wochen habe ich richtig gute Fortschritte gemacht. Ich bin soweit schmerzfrei", sagte Dreßen.

"Jetzt heißt es, die nächsten Schritte zu machen, damit ich mich hundertprozentig sicher fühle, wenn es hoffentlich bald wieder auf Ski geht." Thomas Dreßen

Hüft-OP im Herbst

Dreßen hatte sich im Herbst einer Hüft-OP unterzogen, weil ihm das Gelenk schon seit langer Zeit Schmerzen bereitet hatte. Eine freier Gelenkkörper konnte dabei aber nicht wie geplant entfernt werden. Ob ihn diese Blessur auch beim intensiven Schneetraining oder bei Rennen beeinflusst, muss sich erst zeigen. Eine exakte Prognose, dass es mit der WM noch klappt, kann der Abfahrer daher vorerst nicht treffen.