Hoffnung auf deutsche Medaillen bei der EM der Bogenschützen

Deutschlands bekannteste Bogenschützin Lisa Unruh aus Berlin pausiert zwar derzeit. Dafür gehören Michelle Kroppen aus Jena, Charline Schwarz aus Feucht und Katharina Bauer aus Raubling zu den Medaillenkandidatinnen.

Starkes Damenteam: "arbeiten auf eine Goldmedaille hin"

Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Schwarz stellt klar: "Wir arbeiten auf eine Goldmedaille hin. Bauer hat zuletzt auch bei den Weltcups geglänzt. Die 26-Jährige ist inzwischen "so ein bisserl die Kadermama, Kaderoma mittlerweile". Sie verspricht: "Wir haben richtig viel Spaß", das sei "die Quintessenz, warum es in diesem Jahr so gut läuft. Zuletzt holte sie den Sieg im Mixed-Wettbewerb beim Weltcup in Südkorea. Dabei trat sie gemeinsam mit Felix Wieser aus Trostberg an.

Wieser will für die Herren einen Finalplatz erreichen

Auch die Männer können weit kommen, ihnen fehlt es allerdings noch etwas an Konstanz. So konnte sich Bauers Mixed-Partner Wieser gar nicht für die EM qualifizieren. Sein 21-Jähriger Bruder Moritz Wieser hingegen schon. Der hat sich fest vorgenommen, am Wochenende im Finale noch dabei zu sein: "Das setzte ich mir schon als Ziel, ob im Team-, Mixed-Team oder Einzelwettbewerb ist mir egal".

Spannende Finalwettkämpfe auf der Theresienwiese

Dann folgt nach den Qualifikationswettkämpfen auf der Olympiaschießanlage in München-Garching nämlich der Höhepunkt der Veranstaltung mit den Finalentscheidungen auf der Theresienwiese. Dabei erwarten die Sportler mehr als 1.000 Zuschauer, die das Spektakel von der in U-Form aufgebauten Tribüne verfolgen können.

Freddy Siebert vom Deutschen Schützenbund verspricht ein spannendes Spektakel: "Sobald es wirklich losgeht mit dem Schießen, sind immer alle ganz ruhig und fiebern mit. Sobald aber vorne die Zehn kommt, jubeln alle und klatschen ganz laut". Darauf hoffen die deutschen Teilnehmer und rund 300 Schützen aus 43 Nationen.