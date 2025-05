"Hoffentlich liegt's nicht an mir": Eberl beim FCB im Kreuzfeuer

Am Sonntag feiert der FC Bayern auf dem Münchner Marienplatz. Eine Jahrzehnte alte Tradition. Schon Franz Backenbauer reckte Trophäen einer begeisterten Menschenmasse vom Rathausbalkon entgegen. Nun hinterfragt die Stadtratsfraktion der Linken diese Tradition - und verlangt, dass der Verein die Kosten, die für diese Veranstaltung anfallen, selbst bezahlt. Schließlich kommt da bei der Titelhamsterei des FC Bayern schon einiges zusammen.

Eberl: "Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an mir"

Max Eberl ist zum ersten Mal bei diesem Fest dabei, schließlich ist er erst während der vergangenen, ausnahmsweise titellosen Saison, in die Führungsriege des Rekordmeisters hinzugestoßen. Er freue sich sehr darauf, sagte Eberl auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim, und gab zu Protokoll, dass der Verein schließlich von der Stadt eingeladen worden sei. Und dann konnte man bei dem Sportvorstand einen Reflex beobachten, der derzeit nur allzu verständlich ist: "Ich hoffe, dass es jetzt nicht an mir liegt, wenn wir jetzt plötzlich bezahlen müssen", sagte Eberl.

Ein Witz, freilich. Aber ein passender, schließlich scheinen beim FC Bayern, sobald etwas schiefgeht, alle Finger in Richtung Eberl zu zeigen. Egal ob unschönes Müller-Aus, dramatisch hohe Gehälter, abwanderungsunwillige oder feierwütige Spieler: Schuld ist immer der Eberl, so scheint es. Passend dazu gibt es alle paar Wochen neue Gerüchte, dass der Vereinsvorstand alles andere als zufrieden mit der Arbeit des Niederbayern sein soll.

FC Bayern: Gerüchte um Upamecano, Sané und Dier

"München ist sehr groß, es wird sehr viel spekuliert. Links und rechts wird diskutiert. Alle möglichen Vereinslegenden haben etwas zu sagen", erklärte Eberl und durfte wie zum Beweis für diese Aussagen gleich alle möglichen Gerüchte rund um den FC Bayern beantworten.

Vertragsverlängerung von Sané? "Leroy und seine Agentur wissen, was unser Wunsch ist und sie kennen die Voraussetzungen. Wir hoffen dann, dass er sich für uns entscheidet." Was ist mit Upamecano? "Wir reden viel. Wir sind mit Dayot in guten Gesprächen. Manchmal stockt es eben, weil es andere Vorstellungen gibt oder man sagt: 'Jetzt werde erstmal gesund'.

Eberl über Wirtz-Wechsel: "Das weiß keiner"

Und dann gab es noch das ganz große Thema, das seit Wochen die Schlagzeilen beherrscht: Florian Wirtz, 22, Ausnahmekicker, der beim FC Bayern größte Begehrlichkeiten weckt, flog mit seinen Eltern nach England. Zu einem Flughafen, der ziemlich genau in der Mitte zwischen Liverpool und Manchester liegt.

Landschaftlich nicht die erquickendste Reise, aber zufälligerweise haben beide Städte zwei sehr erfolgreiche und finanzstarke Fußballvereine. "Wir sind nicht dafür da, die Reiseziele der Jungs zu bestimmen. Wenn er mit seiner Familie nach England fliegt, kann er das gerne machen, dann geht mich das nichts an. Florian Wirtz ist frei, Freunde in Liverpool, Manchester oder Madrid zu besuchen."

Fast täglich gibt es neue Gerüchte, kürzlich wurde berichtet, Wirtz sei sich mit dem FC Bayern einig, dann kam der England-Flug. "Alle sagen: Florian Wirtz wird zum FC Bayern wechseln. Doch das weiß keiner. Die ganzen Spekulationen müssen wir an uns vorbeigehen lassen. Florian Wirtz ist aktuell Spieler von Bayer Leverkusen", erklärte Eberl.

Kompany beschwört das Familiengefühl beim FC Bayern

Über das Spiel gegen Hoffenheim wurde auf dieser Pressekonferenz kaum geredet, auch wenn Vincent Kompany sich alle Mühe gab, die Gespräche in diese Bahn zu lenken. Die letzte Frage bezog sich dann passenderweise auf einen Monaco-Trip von Sané, äußerst kurz vor dem letzten Saisonspiel.

Eberl und Kompany hatten beide davon noch nichts gehört, wollten das daher auch nicht kommentieren: "Wir haben immer alles in unserem Kreis, in unserer Familie, gelöst", erklärte Kompany und fügte in Richtung der Journalisten an: "Für mich ist es immer das Beste, wenn ihr die letzten seid, die es wissen." Eberl musste kurz schmunzeln: "Da hat Vinnie jetzt die perfekte Antwort gegeben". Und mit diesem frommen Wunsch verließ er die Bühne.