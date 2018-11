Hoffenheim schlägt Augsburg

In Hoffenheim konnte der FC Augsburg auch dieses Mal nicht gewinnen. Die TSG hat damit in acht Bundesligaduellen gegen den FCA vier Siege vorzuweisen, vier Partien endeten mit einem Remis. Augsburgs Alfred Finnbogason (69. Minute) konnte die Führung durch Andrej Kramaric (65.) ausgleichen. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf Reiss Nelson in der 84. Minute zum 2:1-Endstand.