Hoffenheim kurz vor Schluss geschlagen

Der Fußball-Bundesligist hatte gegen den englischen Meister Pech. Ishak Belfodil hatte die Hoffenheimer zwar schon nach 44 Sekunden in Führung gebracht. Aber Sergio Agüero (8. Minute) und David Silva (87.) drehten die Partie. Dem Siegtreffer drei Minuten vor Schluss ging ein Stockfehler des unerfahrenen Youngster Stefan Posch voraus, den Trainer Julian Nagelsmann aufgrund vieler personeller Ausfälle in die Startelf beordert hatte. In Hoffenheims Dreierkette mit Posch (21), Kevin Akpoguma (23) und Justin Hoogma (20) war kein Spieler älter als 23 Jahre. Trotzdem hielten die Sinsheimer lange mit und zeigten eine leidenschaftliche Leistung.

Zum Auftakt der Königsklassen-Saison hatte Manchester City überraschend mit 1:2 gegen Olympique Lyon verloren, Hoffenheim 2:2 bei Schachtjor Donezk gespielt. Damit steht die Elf von Trainer Nagelsmann beim dritten Gruppenspiel am 23. Oktober gegen Lyon schon unter Druck.