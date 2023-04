Hoffen auf Choupo-Moting und das Ende der Offensivflaute

Es sind viele Baustellen, die Bayern-Trainer Thomas Tuchel gerade beackern muss. Hinten offenbarte die Mannschaft zuletzt ebenso Schwächen wie im sonst so produktiven Offensivspiel. Vor dem Viertelfinalrückspiel der Champions League zuhause gegen Manchester City (Livereportage zum Hören am Mittwoch, 19. April, ab 21 Uhr auf BR24Sport) hat der Coach nun eine zusätzliche Option im Angriff.

Denn die Hoffnungen auf einen Einsatz des zuletzt fehlenden Mittelstürmers Eric Maxim Choupo-Moting sind gestiegen. Der 34 Jahre alte Angreifer stieg am Montag (17.04.23) bei der nicht-öffentlichen Übungseinheit auf dem Vereinsgelände des Fußball-Rekordmeisters ins Mannschaftstraining ein.

Gesucht: Ein Zielspieler im Sturmzentrum

In Manchester hatte Tuchel auf Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané in vorderster Reihe gesetzt und dahinter mit Jamal Musiala einen weiteren offensiv denkenden Spieler aufgeboten. Doch viel Produktives sprang nicht heraus. Es fehlte ein Zielspieler im Zentrum, wie es jahrelang Robert Lewandowski war und wie ihn Choupo-Moting in dieser Saison schon häufiger verkörperte.

Doch Choupo-Moting hatte zuletzt wegen Kniegelenksproblemen pausieren müssen, fehlte auch beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel vor einer Woche in Manchester. Nun könnte der klassische Neuner (17 Saisontore) wieder zur Verfügung stehen. Auch Sadio Mané wird nach seiner Suspendierung für das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1) wieder in den Kader zurückkehren. Dazu ist Thomas Müller eine weitere Alternative für die Startelf.

Mané vor Abschied aus München?

Ob Mané tatsächlich auflaufen wird? Über dem Außenstürmer schweben derzeit einige Fragezeichen. Nach dem Schlag gegen Mitspieler Sané steht er stark in der Kritik. Gerüchte über einen Abgang im Sommer und eine mögliche Rückkehr nach Liverpool machen derzeit die Runde.

Manchester-Trainer Guardiola sieht ausgerechnet im Kabinen-Zoff um Sané und Mané eine Gefahr für das Weiterkommen der Citizens: "Manchmal braucht man diese Konflikte, um das Team enger zusammenzubringen, da bin ich mir ziemlich sicher", erklärte der Spanier am Samstag nach dem 3:1-Sieg gegen Leicester. "Es wird gegen uns kein Schwachpunkt sein, sondern eine Stärke!"