Hoeneß zur umstrittenen WM in Katar: "Es geht um Fußball"

Am 20. November wird die Fußball-WM eröffnet. Gastgeber Katar steht wegen der Ausbeutung von Arbeitsmigranten und Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Auch die Vergabe an den Golfstaat ist wegen möglicher Bestechungen an FIFA-Mitglieder umstritten.

Der FC Bayern bestreitet seit Jahren sein Trainingslager in Katar - der Wüstenstaat ist auch Sponsor des Rekordmeisters. Dafür erntet der Verein teils harsche Kritik - auch von den eigenen Fans. Auf einer Podiumsdiskussion in München zum Thema Katar betonte Uli Hoeneß, dass "im Trainingslager der Fußball im Mittelpunkt steht."

Katar in WM - "ein wunderschönes Fußball-Ereignis"

Natürlich könnten sich die Fußballer und Funktionäre nicht von den politischen Ereignissen abkoppeln, "aber so wie das die letzten Wochen bei uns diskutiert wurde, ist das nicht in Ordnung. Es geht um Fußball", betonte der Ehrenpräsident des FC Bayern.

In keinem anderen Land werde die Frage nach der WM in Katar so heftig diskutiert wie in Deutschland: "Wir Deutschen sind die größten Verächter dieser WM. Aber es geht hier um ein wunderschönes Fußball-Ereignis. Natürlich gibt es dort Probleme, die werden von unseren Spielern auch angesprochen", sagte Hoeneß. Keiner rede über die sportliche Seite, wer Favorit bei der WM sei - "es gibt Probleme in diesem Land, aber wir lösen sie nicht, indem wir da nicht hinfahren."

"Jetzt lassen wir sie doch einfach mal kicken". Uli Hoeneß, Ehrenpräsident FC Bayern München

ARD-Fußballexperte Hitzlsperger kritisiert FIFA

Ein weiterer Teilnehmer der Podiumsdiskussion war Thomas Hitzlsperger, der sich in seiner ARD-Doku "Katar - warum nur?" selbst einen Eindruck als homosexuell lebender Mensch vor Ort machte. "Zum ersten Mal findet eine WM in einem Land statt, in dem ich nicht willkommen bin", sagte ehemalige Fußball-Profi. "Und das ist so deutlich, dass ich das Recht habe, Kritik zu äußern."

Doch das Grundproblem ist für den 40-Jährigen die FIFA. "Es ist nicht die Aufgabe von Fußball, Katar zu ändern. Aber es ist die Aufgabe der Akteure, die FIFA zu ändern." Es hätte nicht passieren dürfen, "dass dieses Land eine WM ausrichtet. Der Fokus der Kritik muss während und nach der WM Richtung FIFA gehen", forderte Hitzlsperger, der auch klar ansprach: "Die WM wurde gekauft."

In diesem Punkt gab Hoeneß ihm Recht. "Das ganze System der Vergabe von Großereignissen ist zu überarbeiten - die FIFA muss ausgemistet werden."