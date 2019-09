Hoeneß wettert gegen DFB und Löw

Rummenigge: Wünsche mir Dankbarkeit

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge blies ins gleiche Horn und sagte in Richtung des DFB: "Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern." Und weiter: "Das wird zum Teil schon auf dem Rücken von Manuel ausgetragen, und das finde ich nicht fair." Er wünsche sich "ein Stück Dankbarkeit gegenüber einem Mann, der 90-mal für Deutschland gespielt hat".