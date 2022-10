Hoeneß über 2:2 gegen Dortmund: Nicht "Bayern-like"

Hoeneß möchte keine Trainerdiskussion

Hoeneß sieht keinen Grund für eine Trainerdiskussion: "Erstens sind wir in der Champions League mit drei Siegen gestartet. Zweitens sind wir in der Tabelle nach wie vor in Reichweite der Spitze. Und ich bin überzeugt wenn sich das alles normalisiert, dass wir bald wieder Tabellenführer sind."