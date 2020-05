Hoeneß setzt auf den Meistertitel und die Verpflichtung von Sané

FC Bayern vor Beginn einer neuen Ära

Mit Blick auf die Mannschaft der Zukunft kam Hoeneß sogar ins schwärmen: "Ich glaube, wir sind an der Schwelle zu einer relativ tollen Generation", erklärt der Vize-Aufsichtsratsvorsitzende. Der "weiterhin gut eingebunden in die wichtigen Entscheidungen im Verein" sei. "Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sane eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt." Für den Ehrenpräsidenten scheint die Verpflichtung von Sané bereits beschlossene Sache zu sein. Bei Kai Havertz (Bayer Leverkusen) ist er dagegen skeptisch. "Den würden wir sicherlich gerne haben", so der ehemalige Fußball-Manager. "Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Havertz kommt."

Hoeneß: Die Welt ohne Profifußball ist langweiliger

Hoeneß ist froh, dass der Ball in der Bundesliga wieder rollt: "Die Welt ohne Profifußball ist langweiliger. Das Wochenende ist leerer, und deswegen war es sehr wichtig, dass die Bundesliga jetzt wieder spielt.“ Allerdings bereitet ihm die Zukunft Sorgen. "Mich treibt um: Was ist in einem halben Jahr? Können wir dann mit Zuschauern spielen, weil der Fußball natürlich Zuschauer im Stadion braucht. Wenn es nicht einen Impfstoff in den nächsten sechs Monaten gibt, dann wird es ganz, ganz schwierig, bis Weihnachten in der Allianz Aren mit 75.000 Zuschauern zu spielen.“ Wenn es nicht möglich sei, mit Zuschauern zu spielen, dann werde auch der FC Bayern im nächsten Jahr keine Gewinne machen können. Zudem sorgt sich der 68-Jährige um die kleineren Vereine. "Da können nur Vereine überleben, die so ein dickes Polster haben wie der FC Bayern. Aber das ist nicht gut für den ganzen Fußball. Wir vom FC Bayern müssen uns nicht nur um uns kümmern, sondern auch um unsere Gegner, denn ohne Wettbewerb nutzt das dem FC Bayern auch nichts.“