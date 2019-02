Hoeneß plant großen Abschied für Ribéry und Robben

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München will seine beiden Weltstars Franck Ribéry und Arjen Robben mit einem Abschiedsspiel ehren. Das sagte Vereinspräsident Uli Hoeneß bei Sport1. "Verdiente Spieler bei Bayern München müssen durchs große Tor gehen", sagte Hoeneß.

Gute Erfahrungen mit Abschiedsspiel für Schweinsteiger

Vorbild für ein solches Abschiedsspiel sei der emotionale Abend für Bastian Schweinsteiger im vergangenen Sommer in München. Der langjährige Bayern-Spieler trat mit seinem aktuellen Verein Chicago Fire gegen sein ehemaliges Team in der ausverkauften Allianz Arena an.

Letzte Saison für Ribéry und Robben bei Bayern

Der 35-jährige Franzose Ribéry spielt seit 2007 für den FC Bayern, der gleichaltrige Holländer Robben seit 2009. Gemeinsam gewannen die beiden 2013 unter anderem die Champions League. Ribéry wurde in dem Jahr auch zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern hatten beide bereits vor der Saison informiert, dass sie nach Ende der Spielzeit nicht mehr mit den beiden Altstars planen.

Hoeneß: Bereit Meisterschaft zu opfern

Für einen würdigen Abschied der beiden habe man auch bei der Kaderplanung Rücksicht genommen. "Wir sind diesen Spielern sehr dankbar und wollten ihnen jetzt nicht noch zwei Hochkaräter vor den Kopf knallen", erklärte Hoeneß.

"Wir sind bereit gewesen, die Meisterschaft auch mal ein Jahr zu opfern. Ich habe in meinem Leben mehr als 50 Titel gewonnen, da kommt es auf den einen oder anderen nicht an." Uli Hoeneß

Ribéry soll Bayern erhalten bleiben

Einen Zeitpunkt für ein Abschiedsspiel nannte Hoeneß nicht. Ribéry und Robben könnten ihre Profi-Karriere erst noch woanders fortsetzen. Ribéry soll aber im Anschluss zum FC Bayern zurückkehren, wie Hoeneß andeutete: "Wir werden versuchen, eine Beschäftigung für Franck Ribéry zu finden, die seinen Verdiensten gerecht wird."

Transferoffensive zur kommenden Saison

Für die kommende Saison kündigte Hoeneß eine Transferoffensive an: "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison."

Dass sich die Münchner mit Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard und dem HSV-Talent Jann-Fiete Arp verstärken, ist bereits bekannt.

Ein Interesse an dem englischen Talent Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea und dem französischen Weltmeister Lucas Hernandez von Atlético Madrid wurde auch von Hoeneß noch einmal bestätigt. Ob die beiden tatsächlich zum Rekordmeister wechseln ist aber noch unklar.