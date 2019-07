Beim FC Bayern geht anscheinend eine jahrzehntelange Ära zu Ende. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung will Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung im November nicht mehr für das Amt des Vereinspräsidenten kandidieren. Auch seinen Posten als Aufsichtsratschef will der heute 67-Jährige dann demnach vorzeitig aufgeben. Damit scheidet der "Bayern-Macher" nach ziemlich genau 40 Jahren in der Klubführung aus dem Verein aus.

Uli Hoeneß selbst wollte sich zu dem Zeitungsartikel nicht äußern. Auch der FC Bayern kommentierte die Nachricht nicht: Auf BR-Nachfrage wollte der Mediendirektor des FC Bayern, Stefan Mennerich, das Gerücht weder bestätigen noch dementieren. Hoeneß, der momentan mit dem FC Bayern noch durch die USA tourt, hatte im Vorfeld allerdings bereits des Öfteren angekündigt, künftig kürzer treten zu wollen.

Ehemaliger Adidas-Chef soll Hoeneß' Nachfolger werden

Auch ein Nachfolger für Hoeneß soll angeblich bereits gefunden sein: Der Stellvertreter im Aufsichtsrat und Ex-Adidas-Boss Herbert Hainer. Dieser soll der Wunschkandidat von Hoeneß sein.