"Hoeneß-Move" oder mehr - die Rolle des Bayern-Ehrenpräsidenten

Es läuft nicht beim FC Bayern München. Das zeigt nicht nur die Tatsache, dass die Münchner nach der blamablen 1:3-Niederlage in Mainz am vergangenen Wochenende die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren und drohen, erstmals seit elf Jahren die Deutsche Meisterschaft zu verpassen.

Dass Uli Hoeneß öffentlichkeitswirksam zurück ist an der Säbener Straße, ist ebenfalls ein Indikator für die angespannte Situation des Rekordmeisters. Und kein gutes Zeichen für die amtierenden Bosse. Sein Besuch auf dem Trainingsplatz des FC Bayern inklusive angeregter Plauderei mit Trainer Thomas Tuchel sorgt für Gesprächsstoff, nährt die Spekulationen oder könnte ein klassischer "Hoeneß-Move" sein.

Hoeneß' Einfluss: Wieviel hat er noch zu sagen?

2019 räumte Uli Hoeneß seinen Präsidenten-Posten beim FC Bayern und zog sich nahezu komplett aus dem operativen Geschäft beim Rekordmeister zurück. Der Ehrenpräsident ist lediglich einfaches Aufsichtsratsmitglied beim Rekordmeister. Dass Hoeneß aber offenbar immer noch einiges zu sagen hat beim Rekordmeister, zeigen alleine Tuchels Antrittsworte bei seiner Vorstellung als Nachfolger von Julian Nagelsmann: "Mein ausdrücklicher Dank für das Vertrauen geht an Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, Herbert Hainer und Uli Hoeneß.“

Neuerliches Ablenkungsmanöver denkbar

Doch eigentlich hatte sich Hoeneß zuletzt zurückgehalten. Dabei waren ähnliche Ablenkungsmanöver, die die mediale Aufmerksamkeit von der Mannschaft auf ihn selbst umlenken ließ, zu seiner aktiven Zeit keine Seltenheit. Man erinnere sich nur an die "Grundgesetz-PK", in der Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge die Medien für ihre Berichterstattung über den FC Bayern kritisierte und an die in Artikel fünf des Grundgesetzes festgeschriebene Menschenwürde appellierte.

Nur Minuten später befand Hoeneß, Ex-Spieler Juan Bernat habe den FC Bayern fast die Champions League gekostet. Tage- und wochenlang kannte der deutsche Sportjournalismus kein anderes Thema. Die Mannschaft und Trainer Niko Kovac konnten in Ruhe arbeiten. Ebenso wenig vergessen sind die Fehden, die sich Hoeneß als Manager der Münchner regelmäßig mit Bremens Willi Lemke lieferte. Insofern könnte der Besuch des Ehrenpräsidenten beim Training ebenfalls als ein derartiges Ablenkungsmanöver gedeutet werden.

Nachfolge für Führungsetage heiß diskutiert

Am 22. Mai tagt der Aufsichtsrat - um Uli Hoeneß - und entscheidet über die Zukunft von Oliver Kahn und/oder Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Für eine mögliche Neu-Besetzung des Kahn-Postens werden bereits zahlreiche Namen heiß diskutiert. Sogar eine vorübergehende Rückholaktion von Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge soll Thema gewesen sein. Zudem werden Namen wie Philipp Lahm, Oliver Bierhoff, Axel Hellmann oder Bastian Schweinsteiger im aufgeregten Münchner Umfeld gespielt.

Sogar Hoeneß-Sohn Florian wird als Kandidat genannt. Hoeneß hatte Schweinsteiger zuletzt schon den Teppich ausgerollt, sollte der Interesse an einem Job in der Vereinsführung bekunden. Dann würden die Türen beim FC Bayern "weit aufgehen". Schweinsteiger habe, so Hoeneß bei einem AZ-Talk, "eine unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht". Er sei nun ein "gestandenes Mannsbild und Weltmann".

Duell gegen Tabellenletzten

Gestandene Mannsbilder können die Münchner im Saisonendspurt brauchen. Am Sonntag empfangen die Bayern in der heimischen Arena die in der Tabelle letztplatzierte Hertha aus Berlin. Eigentlich geht das Team von Trainer Tuchel als Favorit in die Partie, doch in diesen Wochen ist alles möglich beim Rekordmeister - auch ein Besuch von Uli Hoeneß beim Training.