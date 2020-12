Hoeneß: "Löw wird auf Müller nicht verzichten"

"Thomas ist in der Form, in der er jetzt ist, für jede Mannschaft ein Gewinn", schwärmt Hoeneß über den Führungsspieler der Münchner. "Ich bin überzeugt, das er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird", ergänzte Hoeneß am Sonntag im "Blickpunkt Sport" über den seit Wochen unter Coach Hansi Flick herausragend spielenden Weltmeister von 2014.

Müller selbst hatte dagegen nach dem 3:3 gegen Leipzig, bei dem er zwei Tore schoss, erklärt, dass das Thema Nationalelf für ihn in der aktuellen Saisonphase "ganz weit weg" sei.

Diskussion um Rückkehr in DFB-Elf hält an

FCB-Urgestein Müller war im Frühjahr 2019 von Löw zusammen mit seinen Klubkollegen Jerome Boateng und Mats Hummels (inzwischen Borussia Dortmund) zugunsten eines Umbruchs aus dem Nationalteam aussortiert worden. Angesichts von Müllers anhaltend guter Leistungen im Münchner Trikot und der gleichzeitigen Probleme des Löw-Teams war besonders zuletzt nach der jüngsten 0:6-Pleite der Nationalelf in der Nations League in Spanien der Ruf nach einem Comeback von Müller im Adler-Dress laut geworden. Löw hat allerdings bislang mehrfach signalisiert, an seinem bisherigen Plänen ohne Müller festhalten zu wollen.