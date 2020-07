Uli Hoeneß: "Kein Risiko, auf Kosten der Bürger"

Jahrzehntelang prägte Uli Hoeneß den Rekordmeister als Manager wie kein anderer, 2009 wurde er Präsident des Vereins. Mittlerweile ist er einfaches Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident.

Beim möglichen Wechsel seines Neffen Sebastian Hoeneß, der mit der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters den Meistertitel in der dritten Liga holte, zur TSG Hoffenheim, will sich der ehemalige Bayern-Präsident aber nicht einmischen. "Es ist noch nichts entschieden, ich habe mich aus dieser Diskussion herausgehalten." Er habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass sie diese Entscheidung ganz alleine zu treffen haben, so oder so", sagte Hoeneß im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks. "Weil ich mich da als befangen betrachte."

Die anderen Verein müssen einfach besser arbeiten

Am Erfolgskurs der Münchner, nach der achten Meisterschaft infolge etwas zu ändern, nur damit es in der Bundesliga spannend bleibt, sieht der ehemalige Fußballer keinen Handlungsbedarf. Im November habe der FC Bayern sieben Punkte hinter Leipzig gelegen. Dortmund und selbst Gladbach waren in der Tabelle vor den Münchner. "Da hieß es, der Machtwechsel im deutschen Fußball hat begonnen. Wir werden einen Teufel tun, schlechter zu arbeiten, damit es spannender wird. Die anderen müssen einfach besser arbeiten", erklärte der ehemalige Manager.

DFL und FC Bayern arbeiten an Hygienekonzept

Wie gut sich die Konkurrenz auf die neue Saison vorbereitet hat, wird sich ab dem 18. September zeigen. Dann startet die neue Bundesligasaison. Die DFL und der FC Bayern arbeiten bereits an Konzepten, um dann wieder vor Zuschauern spielen zu können. "Ich persönlich wünsche mir das", sagtr Hoeneß. "Aber, die Gesundheit der Bürger ist das oberste Gebot." Deshalb, "kein Risiko, auf Kosten der Bürger." Hoffnung auf eine Öffnung gibt dabei immerhin eine Aussage von Kanzleramtschef Helge Braun: "Mit Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden."

Verteilung der Fernsehgelder korrekt

Hoeneß betont aber auch. dass wenn die Geisterspiele nicht stattgefunden hätten, "würde es den ein oder anderen Verein nicht mehr geben." Die Verteilung der Fernsehgelder findet Hoeneß indes "total korrekt. Den Beitrag den der FC Bayern z.B. in China oder in den USA leistet", sei natürlich wesentlich größer als der von Paderborn. "Die große Diskrepanz entsteht bei den Auslandsvermarktungsrechten." Er glaubt aber nicht, dass, wenn der FC Bayern zugunsten der kleineren Vereine auf Gelder verzichten würde, sich groß etwas verändern würde.