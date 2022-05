Hoeneß in Rage: "Abteilung Attacke" ist zurück

Lewandowski und Süle bekommen Fett weg

Im Interview mit BR24 Sport am Rande der Meisterfeier sagte der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat noch, er wolle sich nicht so sehr in den Vordergrund drängen. Verbal tat er dann später aber genau das. Hoeneß redete sich gegenüber der Medienvertreter in Rage.

Zu den derzeit öffentlichen Transferdiskussionen um Weltfußballer Robert Lewandowski sagte er: "Es geht doch nur um Kohle - und sonst gar nichts." Auch Niklas Süle bekam sein Fett weg, weil der auf eigenen Wunsch auf das letzte Saisonspiel in Wolfsburg verzichtet hatte: "Wenn er von Wertschätzung spricht, dann würde ich sagen, hat er dem Verein keine Wertschätzung gegeben. Ich fand diese Aktion katastrophal." Und dann setzte er noch eins drauf: "Und die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr vergessen.“